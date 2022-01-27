Глава ДНР заявил о работе спецслужб республики в режиме повышенной готовности

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил о работе спецслужб республики в режиме повышенной готовности.

«Сейчас наши спецслужбы работают в режиме повышенной готовности во всех смыслах. Потому что... диверсии, террористические акты со стороны Украины, со стороны тех групп, которые обучали. Вы же видите, они делают это открыто», — цитирует его ТАСС.

Ранее Пушилин выразил мнение, что Киев уже готов к наступательным действиям в Донбассе.

24 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев не планирует ни на кого нападать.