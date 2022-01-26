Погранслужба Польши заявила о стрельбе на границе с Белоруссией

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Погранслужба Польши заявила, что белорусские солдаты на границе с Польшей «стреляли из огнестрельного оружия» при виде польских пограничников.
Погранслужба Польши заявила о стрельбе на границе с Белоруссией
  • Gettyimages.ru

«Ночью на участке границы в Черемхе белорусские солдаты при виде польских патрулей стреляли из огнестрельного оружия», — говорится в сообщении польских пограничников в Twitter.

Отмечается, что за минувшие сутки польско-белорусскую границу пытались незаконно пересечь 12 человек — граждане Ирака, Сирии и Ливана. Они были задержаны.

Ранее Лукашенко заявил, что миграционный кризис на границе с Евросоюзом ещё не разрешён.

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