Погранслужба Польши заявила о стрельбе на границе с Белоруссией

Погранслужба Польши заявила, что белорусские солдаты на границе с Польшей «стреляли из огнестрельного оружия» при виде польских пограничников.

«Ночью на участке границы в Черемхе белорусские солдаты при виде польских патрулей стреляли из огнестрельного оружия», — говорится в сообщении польских пограничников в Twitter.

Отмечается, что за минувшие сутки польско-белорусскую границу пытались незаконно пересечь 12 человек — граждане Ирака, Сирии и Ливана. Они были задержаны.

Ранее Лукашенко заявил, что миграционный кризис на границе с Евросоюзом ещё не разрешён.