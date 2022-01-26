В одном из районов Алма-Аты ввели режим антитеррористической операции

В Турксибском районе Алма-Аты введён режим антитеррористической операции. Как сообщили в городском штабе по борьбе с терроризмом, к настоящему моменту задержаны пять человек.

«Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает o введении режима антитеррористической операции на территории Турксибского района города Алматы в период с 00:00 26 января до 00:00 27 января», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что пятеро задержанных участвовали с период с 4 по 6 января в разбойном нападении на государственные учреждения и коммерческие объекты города Алма-Аты.

19 января на некоторых улицах казахстанской Алма-Аты временно перекрыли дорожное движение в связи с проведением антитеррористической операции.