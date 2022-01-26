Зампостпреда Украины при ООН Витренко отверг планы провести военную операцию в Донбассе

Власти Украины не намерены проводить военные действия в Донбассе, заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН зампостпреда Украины при организации Юрий Витренко.

«У Украины нет каких-либо намерений совершать какие-либо военные действия на оккупированных частях своей суверенной территории, не говоря уже о границе с Россией. Мы не видим альтернативы политическому и дипломатическому решению этого международного вооружённого конфликта. И мы продолжим искать любой жизнеспособный вариант сохранения мира», — цитирует Витренко РИА Новости.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Запад продолжает накачивать Украину оружием, нагнетая мнимую «российскую угрозу».

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что новая партия технической помощи США для украинских военных прибыла в страну.