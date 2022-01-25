После стрельбы в центре Киева задержаны два человека

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Два человека задержаны после стрельбы в центре Киева, сообщила Нацполиция украинской столицы. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
После стрельбы в центре Киева задержаны два человека
  • Legion-Media

Как пишет РИА Новости, полицейские получили информацию о том, что возле одного из финансовых учреждений в центре Киева неизвестный выстрелил из автомата.

«Предварительно установлено, что представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных. Между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт, так что в дальнейшем на улице представитель службы охраны произвёл несколько выстрелов вверх», — сообщили в ведомстве.

Как стало известно ранее, у здания Рады начались столкновения полиции с протестующими предпринимателями.

По последним данным, обстановка там стабилизировалась.

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