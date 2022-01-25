Обстановка у здания Рады стабилизировалась после столкновений полиции и протестующих

Обстановка около здания Верховной рады Украины в Киеве, где проходит митинг предпринимателей, стабилизировалась после столкновений протестующих с полицией и массовых задержаний, сообщает РИА Новости. Как уточняется, часть митингующих разошлась.

По данным агентства, в акции в настоящее время принимают участие около 500 человек.

Сотрудников правоохранительных органов на месте больше, чем участников.

Ранее сообщалось, что у здания Рады начались столкновения полиции с протестующими предпринимателями.

Протестующие потребовали принятия закона об упрощённой системе использования кассовых аппаратов и о ряде других ослаблений в Налоговом кодексе.