Обстановка у здания Рады стабилизировалась после столкновений полиции и протестующих
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По данным агентства, в акции в настоящее время принимают участие около 500 человек.
Сотрудников правоохранительных органов на месте больше, чем участников.
Ранее сообщалось, что у здания Рады начались столкновения полиции с протестующими предпринимателями.
Протестующие потребовали принятия закона об упрощённой системе использования кассовых аппаратов и о ряде других ослаблений в Налоговом кодексе.