Обстановка у здания Рады стабилизировалась после столкновений полиции и протестующих

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Обстановка около здания Верховной рады Украины в Киеве, где проходит митинг предпринимателей, стабилизировалась после столкновений протестующих с полицией и массовых задержаний, сообщает РИА Новости. Как уточняется, часть митингующих разошлась.
Обстановка у здания Рады стабилизировалась после столкновений полиции и протестующих
  • Gettyimages.ru

По данным агентства, в акции в настоящее время принимают участие около 500 человек.

Сотрудников правоохранительных органов на месте больше, чем участников.

Ранее сообщалось, что у здания Рады начались столкновения полиции с протестующими предпринимателями.

Протестующие потребовали принятия закона об упрощённой системе использования кассовых аппаратов и о ряде других ослаблений в Налоговом кодексе.

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