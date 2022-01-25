Политолог Оленченко прокомментировал планы Киева получить от Запада $47 млн для Донбасса
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По мнению политолога, мотивы этого решения «достаточно очевидны».
«Дело в том, что украинская экономика находится в очень неблагоустроенном состоянии», — отметил он.
По словам эксперта, ещё одним мотивом — политическим — может быть то, что созданием фонда «украинское руководство хочет увести внимание от реального решения вопроса своих взаимоотношений» с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.
«Вместо того чтобы выполнять минские договорённости, предлагается создание какого-то фонда. Пропаганда, видимо, отвечает статусу нынешнего украинского руководства», — подчеркнул Оленченко.
Специалист добавил, что, «возможно, эти деньги, которые удастся получить, постигнет судьба других денег, которые поступили на Украину».
Ранее стало известно, что Киев ожидает от стран Запада помощи в размере $47 млн на восстановление Донбасса.
Как заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук, помогать хотят США, Канада, Великобритания, Швейцария и Швеция.