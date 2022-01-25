Политолог Оленченко прокомментировал планы Киева получить от Запада $47 млн для Донбасса

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление украинского вице-премьера Ирины Верещук о том, что Киев ожидает примерно $47 млн от стран Запада для восстановления Донбасса из специально созданного фонда помощи Украине.

По мнению политолога, мотивы этого решения «достаточно очевидны».

«Дело в том, что украинская экономика находится в очень неблагоустроенном состоянии», — отметил он.

По словам эксперта, ещё одним мотивом — политическим — может быть то, что созданием фонда «украинское руководство хочет увести внимание от реального решения вопроса своих взаимоотношений» с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.

«Вместо того чтобы выполнять минские договорённости, предлагается создание какого-то фонда. Пропаганда, видимо, отвечает статусу нынешнего украинского руководства», — подчеркнул Оленченко.

Специалист добавил, что, «возможно, эти деньги, которые удастся получить, постигнет судьба других денег, которые поступили на Украину».

Ранее стало известно, что Киев ожидает от стран Запада помощи в размере $47 млн на восстановление Донбасса.

Как заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук, помогать хотят США, Канада, Великобритания, Швейцария и Швеция.