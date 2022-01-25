Глава Банка развития Казахстана Саркулов досрочно покинул пост

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Банк развития Казахстана досрочно прекратил полномочия председателя правления БРК Абая Саркулова.
Глава Банка развития Казахстана Саркулов досрочно покинул пост
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«Решением единственного акционера (АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек») от 24 января досрочно прекращены полномочия Абая Саркулова», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы банка.

Исполняющим обязанности с 25 января назначена Сандугаш Кенжебаева, ранее занимавшая должность заместителя председателя правления банка.

11 января Токаев поручил правительству перестроить работу БРК, чтобы направить его средства на поддержку малого и среднего бизнеса.

Также сообщалось, что Токаев назначил Нурлана Абдирова новым главой Центральной избирательной комиссии республики.

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