Глава Банка развития Казахстана Саркулов досрочно покинул пост

Банк развития Казахстана досрочно прекратил полномочия председателя правления БРК Абая Саркулова.

«Решением единственного акционера (АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек») от 24 января досрочно прекращены полномочия Абая Саркулова», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы банка.

Исполняющим обязанности с 25 января назначена Сандугаш Кенжебаева, ранее занимавшая должность заместителя председателя правления банка.

11 января Токаев поручил правительству перестроить работу БРК, чтобы направить его средства на поддержку малого и среднего бизнеса.

Также сообщалось, что Токаев назначил Нурлана Абдирова новым главой Центральной избирательной комиссии республики.