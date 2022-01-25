Глава Минобороны Украины Резников заявил о готовности к встрече с Шойгу

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о готовности встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу в рамках международных переговоров с участием партнёров Киева.

По словам Резникова, если в рамках переговоров в Брюсселе или Мюнхене с участием главы Пентагона и министра обороны Великобритании будет предложено встретиться с Шойгу, то он готов к этому.

Также Резников заявил, что на сегодняшний день украинская сторона не фиксирует угрозы полномасштабного вторжения России на Украину.

Министр заявил, что данные украинской разведки и разведданные стран-партнёров совпадают, но есть разница в интерпретации получаемой информации.

«Могу абсолютно точно сказать: по состоянию на сегодняшний день ударной группировки, которая могла бы совершить силовое вторжение в Украину, российские вооружённые силы не создали», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак на встрече в Париже с политическими советниками нормандского формата доведёт до их сведения озабоченности России по поводу положения дел в Донбассе.