Отключение электричества в Киргизии не повлияло на боеготовность российской базы

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Подразделения российской военной базы Кант в Киргизии несут службу в штатном режиме, несмотря на отключение электричества в Бишкеке и других городах страны.
Отключение электричества в Киргизии не повлияло на боеготовность российской базы
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«Отключение электроэнергии в Киргизской Республике не повлияло на боеготовность военных объектов ЦВО. Подразделения военной базы несут службу в штатном режиме, нарушений в системе боевого управления не отмечено», — приводит ТАСС сообщение Центрального военного округа России.

Объединённая российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развёртывания ОДКБ.

25 января произошло отключение электроэнергии в Киргизии, Казахстане и Узбекистане.

Авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.

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