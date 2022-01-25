Отключение электричества в Киргизии не повлияло на боеготовность российской базы
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«Отключение электроэнергии в Киргизской Республике не повлияло на боеготовность военных объектов ЦВО. Подразделения военной базы несут службу в штатном режиме, нарушений в системе боевого управления не отмечено», — приводит ТАСС сообщение Центрального военного округа России.
Объединённая российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развёртывания ОДКБ.
25 января произошло отключение электроэнергии в Киргизии, Казахстане и Узбекистане.
Авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.