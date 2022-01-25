Аэропорт Ташкента перестал принимать самолёты из-за сбоя в энергосистеме
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Об этом сообщил Sputnik Узбекистан со ссылкой на сотрудника аэропорта.
Также портал 24.kg сообщил, что аэропорт «Манас» в Бишкеке перешёл на автономное энергообеспечение.
«Аэропорт работает штатно, но не в полном режиме», — заявили в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее сообщалось, что авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.