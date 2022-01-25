Аэропорт Ташкента перестал принимать самолёты из-за сбоя в энергосистеме, который наблюдается в ряде стран Центральной Азии.

Об этом сообщил Sputnik Узбекистан со ссылкой на сотрудника аэропорта.

Также портал 24.kg сообщил, что аэропорт «Манас» в Бишкеке перешёл на автономное энергообеспечение.

«Аэропорт работает штатно, но не в полном режиме», — заявили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.