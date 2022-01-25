Аэропорт Ташкента перестал принимать самолёты из-за сбоя в энергосистеме

Короткая ссылка
Аэропорт Ташкента перестал принимать самолёты из-за сбоя в энергосистеме, который наблюдается в ряде стран Центральной Азии.
Аэропорт Ташкента перестал принимать самолёты из-за сбоя в энергосистеме
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил Sputnik Узбекистан со ссылкой на сотрудника аэропорта.

Также портал 24.kg сообщил, что аэропорт «Манас» в Бишкеке перешёл на автономное энергообеспечение. 

«Аэропорт работает штатно, но не в полном режиме», — заявили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить