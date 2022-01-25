Народная милиция ДНР: «Правый сектор» могут использовать как группы зачистки в Донбассе

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что «Правый сектор»* могут использовать в Донбассе для создания заградительных отрядов или группы зачистки.

«Не исключаем, что националистические батальоны могут быть использованы как в качестве заградотрядов, так и в качестве групп зачистки», — сказал РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.

Ранее в ДНР заявили, что украинские военные перебросили в Донбасс восемь реактивных систем «Смерч» и «Ураган».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).