Захарова прокомментировала призыв главы СНБО не сеять панику из-за ситуации вокруг Украины

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, попросившего СМИ не сеять панику в обществе и снизить накал страстей вокруг ситуации с безопасностью вокруг Украины.
Захарова прокомментировала призыв главы СНБО не сеять панику из-за ситуации вокруг Украины
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Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.

«Всё же логично. Несколько лет рассказывать про «российские танки на Украине», ввести термин «страна-агрессор», переписать под это все законы, каждый день требовать санкций и денег на защиту, а потом попросить СМИ «не сеять панику», — отметила Захарова.

Представитель МИД России подчеркнула, что в настоящий момент СМИ не сеют панику, она «у них проросла».

«Так они её и не сеют. Она у них проросла. А киевский режим теперь пожинает», — указала она.

Ранее Данилов призвал средства массовой информации не сеять панику в обществе и снизить накал, образовавшийся вокруг ситуации с безопасностью в стране.

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