Секретарь СНБО Украины призвал СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью в стране

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал средства массовой информации не сеять панику в обществе и снизить накал, образовавшийся вокруг ситуации с безопасностью в стране.

«В последние время происходит очень много информационных событий в нашей стране, очень много парамилитарной беллетристики в СМИ. Я бы хотел обратиться к вам, друзья, коллеги: немного сбавьте тот накал, который существует», — цитирует его РИА Новости.

Данилов подчеркнул, что очень просит всех «быть спокойными», так как нет поводов для паники.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС пришли к согласию в вопросе о том, что в настоящий момент нет необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников с Украины.