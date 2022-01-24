Генсек ООН заявил, что альтернативы дипломатическому решению по Украине нет

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Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш обеспокоен эскалацией ситуации вокруг Украины и считает, что альтернативы дипломатическому решению нет.
Генсек ООН заявил, что альтернативы дипломатическому решению по Украине нет
  • AP

«Генеральный секретарь ООН по-прежнему обеспокоен эскалацией, которую мы видим. Мы приветствуем диалог на различных уровнях, с различными организациями. Например, переговоры в нормандском формате в Париже, с НАТО, ОБСЕ. Для Генерального секретаря нет альтернативы дипломатическому решению напряжённостей», — приводит ТАСС его слова.

Дюжаррик отметил, что «призыв Генерального секретаря заключается в том, чтобы предпринять немедленные шаги для деэскалации напряжённости и сосредоточиться на продолжении дипломатического процесса в духе взаимного уважения и конструктивного решения проблем».

Ранее Гутерреш заявил, что приложит максимум усилий для снижения напряжённости вокруг Украины.

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