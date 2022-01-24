Зеленский заявил о наличии достаточного количества угля и газа на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении на телеканале «Рада», что в стране достаточно угля и газа, чтобы спокойно пройти отопительный период.

Соответствующее заявление он сделал по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Мы можем констатировать, что спокойно пройдём весь этот отопительный сезон. Предпосылок, чтобы утверждать это, достаточно. Газа в подземных хранилищах достаточно, запасов угля достаточно, на электростанциях и в портах они превысили уже 1 млн т», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, запасы энергоресурсов на Украине растут благодаря поставкам по железной дороге и морем.

Ранее в Минэнерго Украины заявили, что запасы угля на украинских теплоэлектростанциях с начала отопительного сезона выросли на 26%.