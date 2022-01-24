Шмыгаль: Украина ожидает пересмотра в феврале действующей программы МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская сторона ожидает пересмотра в феврале действующей программы Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом он сказал по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны страны. Его выступление транслировал телеканал «Украина 24».

«Мы сейчас работаем с МВФ, практически каждый день происходит сотрудничество министерств с миссией МВФ. Ожидаем в феврале месяце пересмотр действующей программы МВФ и, конечно, работаем над будущим продлением следующих программ МВФ», — цитирует его ТАСС.

В ноябре 2021 года Украина получила второй транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере около $700 млн.