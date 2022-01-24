Премьер Украины заявил об отсутствии угроз функционированию экономики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об отсутствии угроз функционированию экономики страны.

«Угроз функционированию национальной экономики, кроме информационного (особенно дезинформационного) давления, других факторов, которые могут дестабилизировать национальную экономику, на сегодняшний день нет», — приводит РИА Новости его слова.

Шмыгаль отметил, что у Украины высокий уровень золотовалютных запасов — более $30,1 млрд.

Он добавил, что угрозы срыва выплат госдолга Украины также нет.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что украинская сторона ожидает пересмотра в феврале действующей программы Международного валютного фонда.