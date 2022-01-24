Премьер Украины заявил об отсутствии угроз функционированию экономики

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об отсутствии угроз функционированию экономики страны.
Премьер Украины заявил об отсутствии угроз функционированию экономики
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«Угроз функционированию национальной экономики, кроме информационного (особенно дезинформационного) давления, других факторов, которые могут дестабилизировать национальную экономику, на сегодняшний день нет», — приводит РИА Новости его слова.

Шмыгаль отметил, что у Украины высокий уровень золотовалютных запасов — более $30,1 млрд.

Он добавил, что угрозы срыва выплат госдолга Украины также нет.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что украинская сторона ожидает пересмотра в феврале действующей программы Международного валютного фонда.

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