В МИД Словакии заявили, что не видят причин для эвакуации дипломатов с Украины

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Глава МИД Словакии Иван Корчок в эфире Словацкого радио заявил, что Словакия не видит причин для эвакуации своих дипломатов или членов их семей с Украины. 
В МИД Словакии заявили, что не видят причин для эвакуации дипломатов с Украины
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«Словакия и в ситуации обострения напряжённости на восточной границе Украины не видит причин для подготовки эвакуации дипломатов (или членов их семей) из этой страны, — приводит ТАСС слова министра.

Он отметил, что присутствие дипломатов на Украине важно, так как это является доказательством способности достичь политического решения в данной ситуации.

Ранее в офисе президента Украины прокомментировали отъезд сотрудников посольств ряда государств из страны.

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