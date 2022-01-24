В МИД Словакии заявили, что не видят причин для эвакуации дипломатов с Украины
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«Словакия и в ситуации обострения напряжённости на восточной границе Украины не видит причин для подготовки эвакуации дипломатов (или членов их семей) из этой страны, — приводит ТАСС слова министра.
Он отметил, что присутствие дипломатов на Украине важно, так как это является доказательством способности достичь политического решения в данной ситуации.
Ранее в офисе президента Украины прокомментировали отъезд сотрудников посольств ряда государств из страны.