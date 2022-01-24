В МИД Словакии заявили, что не видят причин для эвакуации дипломатов с Украины

Глава МИД Словакии Иван Корчок в эфире Словацкого радио заявил, что Словакия не видит причин для эвакуации своих дипломатов или членов их семей с Украины.

«Словакия и в ситуации обострения напряжённости на восточной границе Украины не видит причин для подготовки эвакуации дипломатов (или членов их семей) из этой страны, — приводит ТАСС слова министра.

Он отметил, что присутствие дипломатов на Украине важно, так как это является доказательством способности достичь политического решения в данной ситуации.

Ранее в офисе президента Украины прокомментировали отъезд сотрудников посольств ряда государств из страны.