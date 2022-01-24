В Молдавии оспорили в Конституционном суде введение режима ЧП из-за газового кризиса

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Оппозиционный блок «Коммунисты и социалисты» опротестовал в Конституционном суде Молдавии введение в стране режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за газового кризиса.
В Молдавии оспорили в Конституционном суде введение режима ЧП из-за газового кризиса
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Об этом сообщила пресс-служба входящей в альянс Соцпартии.

«В своей жалобе депутаты уточнили, что основной целью введения чрезвычайного положения была необходимость до 21 января уплатить «Газпрому» 50% платы за потребление газа в январе... в тот же день «Молдовагаз» выполнила свои обязательства, цель введения чрезвычайного положения была достигнута и исчерпана», — говорится в заявлении.

По мнению блока, власти решили не снимать режим ЧП после уплаты, чтобы блокировать акции протеста и усилить цензуру СМИ.

Ранее сообщалось, что парламент Молдавии принял постановление о введении режима чрезвычайного положения сроком на 60 дней после того, как «Газпром» уведомил молдавскую сторону о прекращении поставок газа с 21 января из-за неуплаты за топливо, поставленное в январе.

Комиссия по ЧП в энергетике Молдавии обязала «Молдовагаз» до конца 20 января погасить долг перед «Газпромом». Позже вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил о погашении задолженности за январь.

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