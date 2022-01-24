Зеленский призвал внешнюю разведку Украины перейти к наступательным действиям

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что службам разведки страны пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов.
Зеленский призвал внешнюю разведку Украины перейти к наступательным действиям
  • Gettyimages.ru

«Мы научились достаточно эффективно сдерживать внешнюю агрессию и противодействовать ей. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии», — заявил Зеленский в ходе встречи, посвящённой Дню внешней разведки Украины.

По его словам, Украина сегодня противостоит опасным угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства.

Ранее стало известно о намерении Зеленского собрать заседание Совета национальной безопасности и обороны.

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