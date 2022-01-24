Зеленский призвал внешнюю разведку Украины перейти к наступательным действиям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что службам разведки страны пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов.

«Мы научились достаточно эффективно сдерживать внешнюю агрессию и противодействовать ей. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии», — заявил Зеленский в ходе встречи, посвящённой Дню внешней разведки Украины.

По его словам, Украина сегодня противостоит опасным угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства.

Ранее стало известно о намерении Зеленского собрать заседание Совета национальной безопасности и обороны.