Зеленский призвал внешнюю разведку Украины перейти к наступательным действиям
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«Мы научились достаточно эффективно сдерживать внешнюю агрессию и противодействовать ей. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии», — заявил Зеленский в ходе встречи, посвящённой Дню внешней разведки Украины.
По его словам, Украина сегодня противостоит опасным угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства.
Ранее стало известно о намерении Зеленского собрать заседание Совета национальной безопасности и обороны.