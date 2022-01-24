МИД Украины назвал преждевременным решение Госдепа по отъезду сотрудников дипмиссии

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Министерство иностранных дел Украины назвало преждевременным решение Госдепа по добровольному отъезду некоторых сотрудников американской дипмиссии и членов их семей.
МИД Украины назвал преждевременным решение Госдепа по отъезду сотрудников дипмиссии
  • Legion-Media

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения», — заявили в украинском МИД.

В сообщении говорится, что в ситуации с безопасностью на Украине не произошло кардинальных изменений в последнее время.

Ранее американский Госдепартамент разрешил добровольный отъезд с территории Украины некоторым сотрудникам посольства США в Киеве и членам их семей.

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