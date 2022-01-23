LRT: Наташе Королёвой и Хабибу Шарипову запретили въезд на территорию Литвы

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Литовские власти запретили российским артистам Наташе Королёвой и Хабибу Шарипову въезд на территорию государства.
LRT: Наташе Королёвой и Хабибу Шарипову запретили въезд на территорию Литвы
  • РИА Новости

Как сообщает радио LRT, по решению департамента миграции при МВД Литвы Королёва и Шарипов не смогут посещать республику до 21 января 2027 года.

Авторами инициативы о включении артистов в чёрный список стали председатель комитета сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис.

Причиной соответствующего запрета стали концерты Королёвой и Хабиба в Крыму.

Ранее российского певца Филиппа Киркорова на пять лет внесли в список нежелательных лиц в Литве из-за посещения Крымского полуострова.

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