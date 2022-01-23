В Раде пояснили, что заявления Британии противоречат реальной позиции России по Украине

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин рассказал, что заявления МИД Британии о якобы намерении российской стороны провести во власть на Украине пророссийского лидера противоречат реальной позиции России по Украине.

«Как думаете, если Россия, как утверждают западные друзья Украины, готовится силой усадить в президентское кресло Мураева, предварительно оккупировав Украину, то зачем Госдума приглашает к себе делегацию Рады?» — написал он в своём Telegram-канале.

По мнению Кузьмина, если власти Украины не хотят войны с Россией, они должны немедленно направить депутатскую группу Рады в Госдуму.

Он также выразил недоумение игнорированием со стороны Киева заявления председателя Госдумы Вячеслава Володина о необходимости диалога между парламентариями обеих стран.

«Не хочет договариваться о мире? Хочет войны?» — задался вопросом Кузьмин.

Ранее сообщалось, что в Госдуме были образованы группы по взаимодействию с парламентами других стран, в том числе Великобритании, США и Украины. Куратором группы по связям с Украиной стал депутат Евгений Попов.

В связи с этим украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявила о важности диалога между парламентами Украины и России.