Украинская партия заявила о важности диалога между парламентами Украины и России

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Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в связи с формированием в Госдуме группы по связям с Верховной радой заявила о важности диалога между парламентами Украины и России.
Украинская партия заявила о важности диалога между парламентами Украины и России
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении ОПЗЖ.

«Со своей стороны партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приложит все усилия, чтобы такой диалог шёл... Особая актуальность такого диалога между парламентами наших стран обусловлена, в частности, и полной неспособностью президента Украины Зеленского решать подобные задачи на своем уровне», — омтечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Госдуме были образованы группы по взаимодействию с парламентами других стран, в том числе с Британией, США и Украиной.

Куратором группы по связям с Украиной стал депутат Евгений Попов.

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