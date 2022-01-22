Украинская партия заявила о важности диалога между парламентами Украины и России

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в связи с формированием в Госдуме группы по связям с Верховной радой заявила о важности диалога между парламентами Украины и России.

Об этом говорится в заявлении ОПЗЖ.

«Со своей стороны партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приложит все усилия, чтобы такой диалог шёл... Особая актуальность такого диалога между парламентами наших стран обусловлена, в частности, и полной неспособностью президента Украины Зеленского решать подобные задачи на своем уровне», — омтечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Госдуме были образованы группы по взаимодействию с парламентами других стран, в том числе с Британией, США и Украиной.

Куратором группы по связям с Украиной стал депутат Евгений Попов.