За сутки в Белоруссии зарегистрировали 1957 пациентов с COVID-19

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В Минздраве Белоруссии заявили, что за сутки в стране зарегистрировали 1957 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
За сутки в Белоруссии зарегистрировали 1957 пациентов с COVID-19
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Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что также за 24 часа после выздоровления были выписаны 1969 пациентов.

Всего с начала пандемии в Белоруссии были зарегистрированы 726 860 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровел 719 581 пациент.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5933 пациента с выявленным COVID-19.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вновь переболел коронавирусной инфекцией. По его словам, в этот раз у него был штамм «омикрон».

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