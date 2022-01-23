За сутки в Белоруссии зарегистрировали 1957 пациентов с COVID-19
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Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что также за 24 часа после выздоровления были выписаны 1969 пациентов.
Всего с начала пандемии в Белоруссии были зарегистрированы 726 860 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровел 719 581 пациент.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5933 пациента с выявленным COVID-19.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вновь переболел коронавирусной инфекцией. По его словам, в этот раз у него был штамм «омикрон».