Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что переболел омикрон-штаммом коронавируса

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вновь переболел коронавирусной инфекцией.
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что переболел омикрон-штаммом коронавируса
  • AP

«Мы замечаем, что этот «омикрон» — это совершенно другой вирус... Я говорю это как человек, который сам второй раз — уже этим «омикроном» — переболел», — цитирует БЕЛТА главу республики.

По словам Лукашенко, он перенёс заболевание «на ногах», осложнений в виде пневмонии не было.

«И заметил (что заболел. — RT) только в конце, когда какой-то там тест сделали», — добавил президент.

Ранее он заявил, что Белоруссия справилась с тяжёлыми последствиями пандемии коронавируса.

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