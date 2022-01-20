Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что переболел омикрон-штаммом коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вновь переболел коронавирусной инфекцией.

«Мы замечаем, что этот «омикрон» — это совершенно другой вирус... Я говорю это как человек, который сам второй раз — уже этим «омикроном» — переболел», — цитирует БЕЛТА главу республики.

По словам Лукашенко, он перенёс заболевание «на ногах», осложнений в виде пневмонии не было.

«И заметил (что заболел. — RT) только в конце, когда какой-то там тест сделали», — добавил президент.

Ранее он заявил, что Белоруссия справилась с тяжёлыми последствиями пандемии коронавируса.