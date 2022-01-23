Число случаев коронавируса в Узбекистане за сутки впервые за пандемию превысило 1,4 тысячи

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Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана заявила, что в стране впервые за всё время выявили более 1,4 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.
Число случаев коронавируса в Узбекистане за сутки впервые за пандемию превысило 1,4 тысячи
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, в стране за 24 часа зарегистрировали 1478 случаев COVID-19.

Общее число заболевших достигло 213 767.

По данным пресс-службы, также за сутки от коронавируса скончались четыре пациента, общее число жертв вируса составляет 1540.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир далёк от задачи вакцинировать от коронавируса 70% населения Земли к середине 2022 года.

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