Число случаев коронавируса в Узбекистане за сутки впервые за пандемию превысило 1,4 тысячи
- РИА Новости
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, в стране за 24 часа зарегистрировали 1478 случаев COVID-19.
Общее число заболевших достигло 213 767.
По данным пресс-службы, также за сутки от коронавируса скончались четыре пациента, общее число жертв вируса составляет 1540.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир далёк от задачи вакцинировать от коронавируса 70% населения Земли к середине 2022 года.