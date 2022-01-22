Пушилин: ДНР не готовит наступление

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР не готовит наступление в украинскую сторону, несмотря на заявления западных СМИ.
Пушилин: ДНР не готовит наступление
  • РИА Новости

«Мы же со своей стороны готовы (к нападению со стороны Украины), готовы и проверяем периодически слаженность наших подразделений, экстренных служб. По-другому не можем... Кто бы что ни говорил, мы вопреки истерике в западных СМИ пока не готовимся никуда идти в наступление», — заявил он в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Он отметил, что ДНР наблюдает у линии соприкосновения в Донбассе около 120 тыс. украинских военных, постоянно в район поступает военная техника.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики разместили 23 единицы техники в Донбассе за последнюю неделю.

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