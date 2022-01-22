В ДНР заявили, что украинские силовики разместили 23 единицы техники в Донбассе за неделю

В ДНР заявили, что украинские силовики разместили 23 единицы техники в Донбассе за последнюю неделю.

РИА Новости

Об этом сообщил представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики. «...разместили 23 единицы вооружения и военной техники в десяти населённых пунктах», — приводит РИА Новости его слова. Он отметил, что среди обнаруженной техники были самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» калибром 122 мм, БМП-1 , зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, радиорелейная станция и другие бронированные машины. Ранее в ДНР заявили о прибытии в подразделения ВСУ в Донбассе большой партии гранатомётов NLAW.