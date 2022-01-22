Володин высказался о выстраивании диалога между Госдумой и Верховной радой

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказался о выстраивании диалога между парламентами России и Украины.
Володин высказался о выстраивании диалога между Госдумой и Верховной радой
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Мы и раньше говорили, и сейчас подтверждаем, что необходимо выстраивать отношения между Россией и Украиной на принципах дружбы, взаимного уважения, в интересах народов наших стран», — написал он в своём Telegram.

Таким образом он отреагировал на заявление председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который высказался о необходимости диалога между Государственной думой и Верховной Радой.

Ранее сообщалось, что в Госдуме были образованы группы по взаимодействию с парламентами других стран, в том числе с Британией, США и Украиной. Куратором группы по связям с Украиной стал депутат Евгений Попов.

В связи с этим украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявила о важности диалога между парламентами Украины и России.

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