Посол Украины в Лондоне допустил приглашение британских военных в страну

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил возможность приглашения британских военных на украинскую территорию в случае угрозы со стороны России.

«Если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить всё что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории», — сказал он в интервью телеканалу UA.

По данным Sky News, власти Великобритании уже направили на Украину около 30 военнослужащих и 2 тыс. единиц противотанкового оружия.

Ранее посольство России в Лондоне предупредило, что поставки летального оружия Киеву могут привести к обострению конфликта на Украине и увеличению напряжённости.