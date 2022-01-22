Посол Украины в Лондоне допустил приглашение британских военных в страну
- ©Danny Lawson/PA Images
- Gettyimages.ru
«Если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить всё что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории», — сказал он в интервью телеканалу UA.
По данным Sky News, власти Великобритании уже направили на Украину около 30 военнослужащих и 2 тыс. единиц противотанкового оружия.
Ранее посольство России в Лондоне предупредило, что поставки летального оружия Киеву могут привести к обострению конфликта на Украине и увеличению напряжённости.