В Казахстане 464 человека арестованы по делам о терроризме и массовых беспорядках. Об этом сообщил заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры республики Елдос Килымжанов.

«На сегодня следственно-оперативной группой расследуется 819 уголовных дел, в том числе 45 — по актам терроризма, 36 — по массовым беспорядкам и 15 убийств. Также дела расследуются по фактам грабежей, краж, хищения оружия, применения насилия в отношении сотрудников органов правопорядка и другим. По этим делам задержаны 970 подозреваемых. Из них 782 с санкции суда взяты под стражу, 29 определён домашний арест», — приводит Tengrinews.kz его слова.

По словам Килымжанова, наибольшее число арестованных приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам — это 464 лица.

При этом в пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщали, что в республике заведено 1822 уголовных дела по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти после беспорядков.

По данным МВД республики, по решению судов Казахстана были арестованы 3314 человек.