Украинский посол в Берлине Мельник заявил о «готовности» Зеленского к диалогу с Путиным

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Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил изданию Handelsblatt, что президент Украины Владимир Зеленский якобы готов к прямому диалогу с российским лидером Владимиром Путиным.
Украинский посол в Берлине Мельник заявил о «готовности» Зеленского к диалогу с Путиным
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил Мельник, Зеленский «в любое время готов также вести прямые переговоры с президентом Путиным».

По его мнению, российская сторона «отвергает» предложения Киева.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил готовность Зеленского к переговорам с Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина.

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