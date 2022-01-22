Украинский посол в Берлине Мельник заявил о «готовности» Зеленского к диалогу с Путиным

Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил изданию Handelsblatt, что президент Украины Владимир Зеленский якобы готов к прямому диалогу с российским лидером Владимиром Путиным.

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Об этом сообщает РИА Новости. Как заявил Мельник, Зеленский «в любое время готов также вести прямые переговоры с президентом Путиным». По его мнению, российская сторона «отвергает» предложения Киева. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил готовность Зеленского к переговорам с Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина.