Украинский посол в Берлине Мельник заявил о «готовности» Зеленского к диалогу с Путиным
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Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявил Мельник, Зеленский «в любое время готов также вести прямые переговоры с президентом Путиным».
По его мнению, российская сторона «отвергает» предложения Киева.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил готовность Зеленского к переговорам с Путиным.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина.