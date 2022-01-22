Латвия планирует продлить ЧС на границе с Белоруссией до мая
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Об этом сообщает портал LETA со ссылкой на МВД Латвии.
Уточняется, что данное решение латвийской стороне обойдёт почти в €4 млн.
«Режим чрезвычайной ситуации планируется продлить до 10 мая в трёх районах Латвии — Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском, а также в городе Даугавпилсе», — указывает портал.
В октябре правительство Латвии продлило режим ЧС на границе с Белоруссией до 10 февраля 2022 года.