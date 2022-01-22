В Казахстане завели 16 уголовных дел о превышении полномочий полиции в ходе беспорядков
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- AP
«Расследуются дела по фактам смерти, пыток, превышения власти в отношении задержанных лиц. Всего по республике инициировано 16 таких уголовных дел», — приводит его слова РИА Новости.
Всего в органы прокуратуры Казахстана поступила 91 жалоба о нарушениях прав граждан со стороны сотрудников полиции.
«Реагируем на каждую. Нарушения, указанные в 19 заявлениях, не подтвердились. По 56 проверки ещё продолжаются», — уточнил Килымжанов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане завели 1822 уголовных дела по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти после беспорядков.