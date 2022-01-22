В Казахстане завели 16 уголовных дел о превышении полномочий полиции в ходе беспорядков

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Следствие в Казахстане возбудило 16 уголовных дел по фактам пыток, превышения власти полицией в отношении участников массовых беспорядков. Об этом сообщил заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры республики Елдос Килымжанов.
В Казахстане завели 16 уголовных дел о превышении полномочий полиции в ходе беспорядков
  • © Vladimir Tretyakov/NUR.KZ
  • AP

«Расследуются дела по фактам смерти, пыток, превышения власти в отношении задержанных лиц. Всего по республике инициировано 16 таких уголовных дел», — приводит его слова РИА Новости.

Всего в органы прокуратуры Казахстана поступила 91 жалоба о нарушениях прав граждан со стороны сотрудников полиции.

«Реагируем на каждую. Нарушения, указанные в 19 заявлениях, не подтвердились. По 56 проверки ещё продолжаются», — уточнил Килымжанов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане завели 1822 уголовных дела по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти после беспорядков.

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