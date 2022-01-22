В ЛНР заявили о размещении украинскими военными ЗРК у населённого пункта в Донбассе
- РИА Новости
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«В зоне ответственности 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады зафиксирован зенитный ракетный комплекс «Оса» вблизи населённого пункта Дмитровка», — говорится в заявлении.
В ведомстве ЛНР отметили, что данный шаг является нарушением третьего пункта дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.
Ранее в ЛНР заявили о ликвидации беспилотника ВСУ.