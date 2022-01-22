В ЛНР заявили о размещении украинскими военными ЗРК у населённого пункта в Донбассе

В пресс-службе Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) заявили о размещении украинскими военными зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» у населённого пункта в Донбассе.

РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр. «В зоне ответственности 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады зафиксирован зенитный ракетный комплекс «Оса» вблизи населённого пункта Дмитровка», — говорится в заявлении. В ведомстве ЛНР отметили, что данный шаг является нарушением третьего пункта дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Ранее в ЛНР заявили о ликвидации беспилотника ВСУ.