На Украине сократили список профессий с воинским учётом для женщин

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Министерство обороны Украины сократило перечень профессий, предусматривающих воинский учёт для женщин.
На Украине сократили список профессий с воинским учётом для женщин
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«В новом приказе… определены 14 специальностей и 6 профессий, получение которых предусматривает постановку на военный учёт», — приводит РИА Новости сообщение украинского военного ведомства.

Отмечается, что ранее речь шла о 35 профессиональных направлениях.

Также сообщается, что в приказе утверждены только направления, которые считаются актуальными в обозримой перспективе.

26 декабря 2021 года главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что украинские женщины на военные сборы будут уходить по желанию, их воинский учёт планируется вести онлайн.

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