Военный вертолёт Ми-24 совершил вынужденную посадку в Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны республики.

«В ходе выполнения плановых полётов экипажем вертолёта Ми-24 были выявлены неполадки в работе силового агрегата борта», — говорится в заявлении.

Отмечается, что вертолёт совершил вынужденную посадку на неподготовленную площадку.

«Экипаж не пострадал, проводится расследование (инцидента. — RT)», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8, совершавший рейс с вахтовиками, не долетел до вертолётной площадки у поселка Варандей в Ненецком автономном округе и приземлился в снег, повредив рулевой винт.