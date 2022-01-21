Военный вертолёт Ми-24 совершил вынужденную посадку в Белоруссии

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Военный вертолёт Ми-24 совершил вынужденную посадку в Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны республики.
Военный вертолёт Ми-24 совершил вынужденную посадку в Белоруссии
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«В ходе выполнения плановых полётов экипажем вертолёта Ми-24 были выявлены неполадки в работе силового агрегата борта», — говорится в заявлении.

Отмечается, что вертолёт совершил вынужденную посадку на неподготовленную площадку.

«Экипаж не пострадал, проводится расследование (инцидента. — RT)», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8, совершавший рейс с вахтовиками, не долетел до вертолётной площадки у поселка Варандей в Ненецком автономном округе и приземлился в снег, повредив рулевой винт.

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