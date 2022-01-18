Вертолёт совершил преждевременную посадку в НАО и повредил рулевой винт

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Ми-8, совершавший рейс с вахтовиками, не долетел до вертолётной площадки у поселка Варандей в Ненецком автономном округе и приземлился в снег, повредив рулевой винт.
Вертолёт совершил преждевременную посадку в НАО и повредил рулевой винт
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«Вертолёт Ми-8 приземлился в снег в 120 м от вертодрома «Арктический», в районе поселка Варандей, повреждён рулевой винт, погибших и пострадавших нет. Произошла преждевременная посадка», — приводит РИА Новости сообщение  регионального управления МЧС.

По данным спасателей, на борту находились 11 человек, из них три члена экипажа.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при жёсткой посадке вертолёта в Башкирии.

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