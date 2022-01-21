Премьер Эстонии заявила, что не видит прямой военной угрозы со стороны Москвы

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в Таллине в настоящий момент не видят прямой военной угрозы со стороны Москвы, однако обеспокоены ситуацией у границ Украины.

Об этом она рассказала в интервью Sky News.

«Мы очень обеспокоены. Сейчас мы не видим прямой военной угрозы для нашей страны, однако чётко видно, что Россия действует всё более агрессивно», — сообщила Каллас.

По её словам, Эстония нуждается в сильных друзьях и активно обсуждает с союзниками вопрос «укрепления восточных рубежей НАТО».

Ранее Каллас заявила, что Эстония увеличит расходы на оборону на €380 млн, чтобы более оперативно и эффективно реагировать на возможные угрозы.