В Грузии сообщили о готовности обсуждать вопрос о возобновлении авиасообщения с Россией

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Грузинские власти готовы начать обсуждение вопроса о восстановлении авиасообщения с Россией, если этого захочет российская сторона. Об этом сообщил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.
В Грузии сообщили о готовности обсуждать вопрос о возобновлении авиасообщения с Россией
  • РИА Новости

«Наша позиция такова: этот вопрос мы не раз обсуждали. Его обсуждали и во время последней встречи в пражском формате (с главой комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным. — RT)», — цитирует ТАСС Абашидзе.

По его словам, «если российская сторона заявит о готовности возобновить авиасообщение, в Грузии готовы начать обсуждать технические вопросы на уровне соответствующих ведомств и провести соответствующие встречи».

Как отметил Абашидзе, «единственное, что мешает восстановлению полётов, — это пандемия».

В июле 2021 года замглавы МИД России Андрей Руденко оценил возможность возобновления авиасообщения между Россией и Грузией.

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