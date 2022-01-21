Замгендиректора «Белаэронавигации» назвал иск США из-за Ryanair против него полной чушью

Замгендиректора «Белаэронавигации» Олег Казючиц заявил, что не обладает официальной информацией об обвинениях со стороны США из-за инцидента с Ryanair.

«Вообще, я расцениваю это как полную чушь… Вполне возможно, что 31-го (января. — RT) планируются дебаты по поводу доклада ИКАО и это какая-то часть давления (на Белоруссию. — RT)», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По его мнению, Вашингтон таким образом пытается спровоцировать Минск на какие-то действия, однако это «переходит рамки здравого смысла».

Казючиц добавил, что об иске со стороны США он узнал из СМИ.

«Я пока не понимаю, насколько это все официально, реально, может, чистой воды давление или провокация. Никто меня официально не информировал. Если бы с утра не посмотрел новости, может, об этом и не знал бы», — заявил он.

Минюст США ранее выдвинул обвинения против чиновников Белоруссии из-за инцидента с совершившим экстренную посадку в Минске самолётом Ryanair.

В частности, обвинения касаются главы «Белаэронавигации» Леонида Чуро, его заместителя Олега Казючица и двух сотрудников службы госбезопасности Белоруссии.