Замгендиректора «Белаэронавигации» назвал иск США из-за Ryanair против него полной чушью

Короткая ссылка
Замгендиректора «Белаэронавигации» Олег Казючиц заявил, что не обладает официальной информацией об обвинениях со стороны США из-за инцидента с Ryanair.
Замгендиректора «Белаэронавигации» назвал иск США из-за Ryanair против него полной чушью
  • © AP Photo / Mindaugas Kulbis

«Вообще, я расцениваю это как полную чушь… Вполне возможно, что 31-го (января. — RT) планируются дебаты по поводу доклада ИКАО и это какая-то часть давления (на Белоруссию. — RT)», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По его мнению, Вашингтон таким образом пытается спровоцировать Минск на какие-то действия, однако это «переходит рамки здравого смысла».

Казючиц добавил, что об иске со стороны США он узнал из СМИ.

«Я пока не понимаю, насколько это все официально, реально, может, чистой воды давление или провокация. Никто меня официально не информировал. Если бы с утра не посмотрел новости, может, об этом и не знал бы», — заявил он.

Минюст США ранее выдвинул обвинения против чиновников Белоруссии из-за инцидента с совершившим экстренную посадку в Минске самолётом Ryanair.

В частности, обвинения касаются главы «Белаэронавигации» Леонида Чуро, его заместителя Олега Казючица и двух сотрудников службы госбезопасности Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить