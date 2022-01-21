Президент Казахстана Токаев заявил о недопустимом уровне разрыва между богатыми и бедными

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что первопричиной январских беспорядков в стране стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных.

«Разрыв между богатыми и бедными достиг попросту недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажжённой спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики», — цитирует Tengrinews.kz Токаева.

Он отметил необходимость срочно приступить к совместной работе по перезагрузке экономической политики.

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин ранее заявил, что в беспорядках в стране принимали участие члены ряда радикальных экстремистских организаций.