В Казахстане заявили об участии в беспорядках в стране членов экстремистских организаций

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Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил в интервью телеканалу «Хабар 24», что в беспорядках в стране принимали участие члены ряда радикальных экстремистских организаций.
В Казахстане заявили об участии в беспорядках в стране членов экстремистских организаций
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«Нашими спецслужбами установлены факты участия в последних событиях членов ряда радикальных экстремистских организаций, которые действовали внутри Казахстана», — цитирует его ТАСС.

Также он отметил, что была попытка казахстанскими радикалами из зарубежных экстремистских организаций использовать данные события для развязывания новых атак.

«Эти попытки были своевременно пресечены», — подчеркнул Карин.

Вместе с этим он добавил, что спецслужбы страны зафиксировали, что в 20-х числах декабря на территорию республики одновременно прибыла группа иностранных граждан, которые 7 и 8 января пытались покинуть Казахстан по разного рода маршрутам.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что в беспорядках в стране участвовали боевики, в том числе из Афганистана и с Ближнего Востока.

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