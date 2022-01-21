В МИД Казахстана назвали необъективной резолюцию Европарламента о ситуации в стране

Резолюция Европейского Парламента по ситуации в Казахстане носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных. Об этом заявили в казахстанском внешнеполитическом ведомстве.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявляет, что принятая резолюция Европейского парламента по ситуации в нашей стране носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных. Вызывает озабоченность отсутствие объективной оценки трагических январских событий в Казахстане», — говорится в заявлении.

В МИД Казахстана отметили, что при разработке проекта резолюции депутаты Европарламента не запрашивали у официальных лиц Казахстана уточняющую информацию и разъяснения.

Как ранее сообщало РИА Новости, депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии приняли резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане.

В частности, депутаты призвали инициировать международное расследование, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников за нарушения в области прав человека.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что во время протестов в стране за правонарушения задержали около 2 тыс. человек.

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди пообещал, что государство обеспечит справедливое расследование дел задержанных в ходе беспорядков в стране.