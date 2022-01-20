Помощника Генсека ООН Енчу впечатлила скорость переброски сил ОДКБ в Казахстан

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Помощник Генсека ООН Мирослав Енча во время встречи с генеральным секретарём ОДКБ Станиславом Засем заявил, что его впечатлили скорость и организация переброски миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.
Помощника Генсека ООН Енчу впечатлила скорость переброски сил ОДКБ в Казахстан
  • AP
  • © Vladimir Tretyakov/NUR.KZ

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.

«Мирослав Енча отметил, что его впечатлили скорость и отменная организация по переброске и развёртыванию Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане» — сказал Зайнетдинов.

Также он положительно оценил оперативность контактов между секретариатом ОДКБ и ООН. Кроме того, Енча подчеркнул, что Генсек ООН своевременно получил информацию от ОДКБ о развитии событий и вводе миротворческого контингента.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что пребывание миротворческого контингента ОДКБ в республике было краткосрочным, но эффективным. 

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