Помощника Генсека ООН Енчу впечатлила скорость переброски сил ОДКБ в Казахстан
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.
«Мирослав Енча отметил, что его впечатлили скорость и отменная организация по переброске и развёртыванию Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане» — сказал Зайнетдинов.
Также он положительно оценил оперативность контактов между секретариатом ОДКБ и ООН. Кроме того, Енча подчеркнул, что Генсек ООН своевременно получил информацию от ОДКБ о развитии событий и вводе миротворческого контингента.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что пребывание миротворческого контингента ОДКБ в республике было краткосрочным, но эффективным.