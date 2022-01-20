Блинкен и Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили на встрече в Берлине ситуацию вокруг Украины.
Блинкен и Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины
  • AP
  • © Alex Brandon

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

«Канцлер и госсекретарь подтвердили нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и совместную готовность сделать так, что Россия столкнется с колоссальными последствиями и серьёзными издержками, если пойдёт на эскалацию агрессии против Украины», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что они обсудили вызовы со стороны КНР.

Ранее Блинкен заявил, что не ожидает, что все проблемы, связанные с ситуацией вокруг Украины, будут решены во время его встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве 21 января.

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