Vesti: в офис Зеленского поступило сообщение о «минировании»

В офис президента Украины Владимира Зеленского поступило сообщение о минировании, сообщает украинское издание Vesti, вход на территорию администрации ограничен.

«Рядом стоит скорая помощь, происходят проверки. При этом сотрудников ОП пускают на рабочие места», — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский в настоящее время находится в Польше, где проводит встречу в польским лидером Анджеем Дудой.