Vesti: в офис Зеленского поступило сообщение о «минировании»
В офис президента Украины Владимира Зеленского поступило сообщение о минировании, сообщает украинское издание Vesti, вход на территорию администрации ограничен.
- Gettyimages.ru
«Рядом стоит скорая помощь, происходят проверки. При этом сотрудников ОП пускают на рабочие места», — говорится в сообщении.
Владимир Зеленский в настоящее время находится в Польше, где проводит встречу в польским лидером Анджеем Дудой.
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