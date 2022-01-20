Vesti: в офис Зеленского поступило сообщение о «минировании»

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В офис президента Украины Владимира Зеленского поступило сообщение о минировании, сообщает украинское издание Vesti, вход на территорию администрации ограничен.
Vesti: в офис Зеленского поступило сообщение о «минировании»
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«Рядом стоит скорая помощь, происходят проверки. При этом сотрудников ОП пускают на рабочие места», — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский в настоящее время находится в Польше, где проводит встречу в польским лидером Анджеем Дудой.

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