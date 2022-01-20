Токаев заявил о приверженности Казахстана обязательствам в сфере прав человека

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил о приверженности Казахстана обязательствам в области прав человека.

«Казахстан остаётся приверженным своим международным обязательствам и универсальным принципам в области прав человека и верховенства закона», — написал он в Twitter.

По словам Токаева, Казахстан никогда не свернёт с курса дальнейшей политической модернизации.

Также президент Казахстана подчеркнул, что закон и порядок являются основой стабильности в стране.

Ранее глава МИД Казахстана пообещал справедливое расследование дел задержанных во время беспорядков.