Токаев заявил о приверженности Казахстана обязательствам в сфере прав человека
- AP
«Казахстан остаётся приверженным своим международным обязательствам и универсальным принципам в области прав человека и верховенства закона», — написал он в Twitter.
По словам Токаева, Казахстан никогда не свернёт с курса дальнейшей политической модернизации.
Также президент Казахстана подчеркнул, что закон и порядок являются основой стабильности в стране.
Ранее глава МИД Казахстана пообещал справедливое расследование дел задержанных во время беспорядков.